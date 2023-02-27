«Челси» ни разу не выиграл с Феликсом в составе. «Атлетико» без него не проигрывает 7 игр

Лондонский «Челси» не одержал ни одной победы с португальским нападающим Жоау Феликсом в составе после его перехода в клуб. Мадридский «Атлетико», из которого португалец перешёл в стан синих на правах аренды, не потерпел ни одного поражения после его ухода в рамках чемпионата Испании.
«Челси» с Феликсом в составе потерпел поражение в четырёх матчах и один раз сыграл вничью. «Аристократы» проиграли «Боруссии» в Лиге чемпионов (0:1), «Фулхэму» (1:2), «Саутгемптону» (0:1) и «Тоттенхэму» (0:2) в АПЛ. Также «Челси» не смог обыграть «Вест Хэм» (1:1).
Феликс перешёл в «Челси» 11 января. С того момента «Атлетико» провёл семь матчей в испанской Ла Лиге, в которых одержал четыре победы и трижды сыграл вничью.
7 ярких игроков ЧМ-2022, которые перешли в новые клубы
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