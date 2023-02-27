Булыкин: Головин хорошо закрепился в «Монако». Особого смысла менять что-то нет
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта «Монако» с полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
«Если не было других предложений, то правильно. Думаю, он всё хорошо взвесил и выбрал тот вариант, который наиболее его устраивает. Учитывая, что он очень хорошо закрепился в «Монако», то и смысла особого что-то менять нет.
Он всегда может уйти в аренду. Когда у тебя есть хороший контракт, то это уже хорошо в любом случае. Всегда можно уйти в аренду, если что-то не понравится. Сейчас русским тяжело на международной арене. Не все команды будут брать на себя такую ответственность», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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