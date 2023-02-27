Сенников: смысл Головину уезжать из «Монако», который борется за чемпионство во Франции?

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о продлении контракта Александра Головина с французским «Монако».

«Думаю, Александр поступил правильно. У него много всего получается. «Монако» — это хороший европейский клуб. Если альтернативы приглашения в Англию не было или в «Реал» с «Барселоной», то правильно сделал, что продлил.

Интерес со стороны «Боруссии»? Понятно, что «Боруссия» чуть повыше. Но приоритетом стоит чемпионат Англии: если туда зовут, то надо ехать. Ещё можно назвать по два или три клуба от каждого топ-чемпионата. Но смысл уезжать из «Монако», который борется за чемпионство во Франции?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.