Сенников: смысл Головину уезжать из «Монако», который борется за чемпионство во Франции?
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о продлении контракта Александра Головина с французским «Монако».
«Думаю, Александр поступил правильно. У него много всего получается. «Монако» — это хороший европейский клуб. Если альтернативы приглашения в Англию не было или в «Реал» с «Барселоной», то правильно сделал, что продлил.
Интерес со стороны «Боруссии»? Понятно, что «Боруссия» чуть повыше. Но приоритетом стоит чемпионат Англии: если туда зовут, то надо ехать. Ещё можно назвать по два или три клуба от каждого топ-чемпионата. Но смысл уезжать из «Монако», который борется за чемпионство во Франции?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеАлександр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года
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