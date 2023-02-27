Юран: наши молодые футболисты разбалованные — ещё не заиграл, а уже машина и квартира

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о современном поколении молодых футболистов. По его мнению, у нынешней молодёжи на первом месте деньги, а не футбол.

«Воспитание всегда исходит от родителей. Моё поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол! Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное — игрок ещё не заиграл нормально, а жизнь уже удалась — красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они ещё подумают, надо ли себя отдавать игре. Только начал футболист более-менее играть — про него сразу говорят, что звезда, и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую лигу. Это жизненный пример!

Я 10 лет в Европе поиграл — чтобы заслужить большой контракт, надо выступать 2-3 года на высоком уровне. В России футболистам дают возможность почувствовать себя королями, и они начинают думать: «Ну всё, жизнь удалась!» Это не так! Ничего ещё не удалось. Из-за этого многие и не могут заиграть. Деньги влияют на подсознание человека в негативную сторону. И в итоге у них карьера заканчивается, не успев начаться», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».