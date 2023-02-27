Marca: Месси, Мартинес и Скалони получат главные награды на церемонии The Best

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси получит награду лучшему игроку года на церемонии The Best. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, Месси обогнал в голосовании Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
Лучшим вратарём года будет признан Эмилиано Мартинес, который вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Он обогнал Тибо Куртуа и Яссина Боно. Лучшим тренером года будет признан наставник Аргентины Лионель Скалони. Он опередил Карло Анчелотти и Пепу Гвардиолу.
Церемония награждения The Best состоится сегодня, 27 февраля, в Париже. Начало — в 23:00 мск. Ранее сообщалось, что из-за отсутствия Винисиуса Жуниора в числе номинантов на попадание в символическую сборную года на церемонию не прилетят представители «Реала».
Удивительная история дружбы Лионеля Месси и Серхио Агуэро. Видеоролик:
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