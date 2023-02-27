Экс-форвард ЦСКА Жо завершил карьеру
Поделиться
Бывший бразильский нападающий московского ЦСКА Жо Алвес завершил профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщает «твиттер» Meu Timão.
Последним клубом 35-летнего бразильца был «Аль-Джабалайн» из Саудовской Аравии. Также за свою карьеру воспитанник бразильского «Коринтианса» успел поиграть в английских «Манчестер Сити» и «Эвертоне», турецком «Галатасарае», нескольких командах из Бразилии, Японии и Китая.
За ЦСКА нападающий играл с 2006 по 2008 год. Всего за армейскую команду Жо сыграл 77 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач. В 2006 году в составе московского клуба бразилец стал чемпионом России. Также Жо по два раза выигрывал Кубок России (2006 и 2008) и Суперкубок страны (2005/2006 и 2006/2007).
Новость по темеДмитрий Кузнецов назвал лучших легионеров в истории РПЛ
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:42
-
15:28
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:34
Партнерский контент