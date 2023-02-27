Экс-форвард ЦСКА Жо завершил карьеру

Бывший бразильский нападающий московского ЦСКА Жо Алвес завершил профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщает «твиттер» Meu Timão.

Последним клубом 35-летнего бразильца был «Аль-Джабалайн» из Саудовской Аравии. Также за свою карьеру воспитанник бразильского «Коринтианса» успел поиграть в английских «Манчестер Сити» и «Эвертоне», турецком «Галатасарае», нескольких командах из Бразилии, Японии и Китая.

За ЦСКА нападающий играл с 2006 по 2008 год. Всего за армейскую команду Жо сыграл 77 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач. В 2006 году в составе московского клуба бразилец стал чемпионом России. Также Жо по два раза выигрывал Кубок России (2006 и 2008) и Суперкубок страны (2005/2006 и 2006/2007).