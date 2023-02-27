Первый тренер Головина прокомментировал новость о продлении контракта с «Монако»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о подписании российским футболистом нового контракта со своей командой.

«Я не знаю политику клуба «Монако». Если клуб переподписал контракт с Головиным, значит, всё нормально. Он на месте, постоянно играет в составе и забивает. Почему быть недовольным за него?» — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».