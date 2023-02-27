Денис Глушаков дебютировал за «Пари НН» в официальном матче

Сегодня, 27 февраля, проходит матч 1/4 финала Кубка России (Пути регионов), в котором встречаются санкт-петербургская «Звезда» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме на поле в составе «Пари Нижний Новгород» вышел экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков. Для него это первый официальный матч в составе нижегородцев.
36-летний Денис Глушаков подписал контракт с нижегородской командой до конца сезона с возможностью продления. Начинал нынешний сезон полузащитник в «Химках», за которые в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России забил гол и отдал результативную передачу. Ранее Глушаков также выступал за «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». На его счету также 57 матчей в составе сборной России.
- 27 февраля 2023
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