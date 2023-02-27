«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Кубка России

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Сегодня, 27 февраля, состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором встретятся «Урал» и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Сунгатулин, Бикфалви, Егорычев, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Алексеев, Бегич, Мосин, Мамин, Подберёзкин, Мишкич, Юшин, Железнов, Гогличидзе, Татаринов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

Запасные: Цулая, Григорьев, Лангович, Терентьев, Тугарев, Шанталий, Миронов, Прохин, Комличенко, Полоз, Бочаров, Комаров.

Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.