Агент Салаха опроверг желание «Ливерпуля» продать игрока при непопадании в Лигу чемпионов
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Рами Аббас, представитель нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал слухи о желании английского клуба продать футболиста в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Чепуха. Это никогда не обсуждалось и не задумывалось. Нам даже в голову не приходило, что «Ливерпуль» не попадёт в Лигу чемпионов», — написал Аббас в «Твиттере».
В 23 матчах английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. Лидером соревнований является «Арсенал» (57 очков в 24 матчах).
30-летний Салах в нынешнем сезоне забил 19 голов и отдал девять результативных передач в 35 матчах.
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