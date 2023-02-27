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«Имеем, что имеем». Карпин — о матчах сборной России с бразильскими клубами

«Имеем, что имеем». Карпин — о матчах сборной России с бразильскими клубами
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вариант организации товарищеских матчей российской национальной команды с бразильскими клубами.

«Общался ли со мной РФС на предмет игр с бразильскими клубами? Да, такой разговор был. Но опять же в идеале хотелось бы играть с национальными командами. Всё же статус сборной обязывает, и, если есть ещё возможность сыграть с сильными сборными — ещё лучше. Всегда хочется лучшего, но имеем то, что имеем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. В РФС заявили о плане проведения товарищеского матча со сборной Ирана в Тегеране 27 марта.

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