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Губернатор Архангельской области рассказал о возможном создании клубов РПЛ и КХЛ в регионе

Губернатор Архангельской области рассказал о возможном создании клубов РПЛ и КХЛ в регионе
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что в регионе пока не планируют создание команды РПЛ или КХЛ, отметив, что для этого нет возможного спонсора.

«Наверное, потенциальные возможности появления в нашем регионе клубов РПЛ и КХЛ есть. Другое дело, что на ближайшую перспективу у нас таких планов нет. Очень хотелось бы, но пока это всё не заключено в какие-то практические проекты. Надеюсь, когда-то это будет, но не в ближайшие годы.

Любой профессиональной команде нужен титульный спонсор, который готов тратить на существование и функционирование клуба средства. Мы пока не видим, кто смог бы выступить таким спонсором. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку, но полностью взять такие расходы на региональный бюджет было бы, наверное, неправильно в существующих условиях развития профессионального спорта», — приводит слова Цыбульского «РИА Новости Спорт».

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