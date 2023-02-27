Ширяев: играл против Мозеса и Промеса. Не скажу, что они космического уровня футболисты

27-летний защитник «Рубина» Максим Ширяев признался, что не чувствует особой разницы между клубами РПЛ и ФНЛ. Ширяев присоединился к казанцам этой зимой и на сборах успел принять участие в товарищеских матчах с «Ахматом» и ЦСКА. Во времена выступлений за «Нефтехимик» Максим также пересекался с московским «Спартаком». Он заявил, что не считает Квинси Промеса и Виктора Мозеса «футболистами космического уровня».
«Чувствуется ли в клубах РПЛ совершенно другой уровень игры по сравнению с ФНЛ? Нет, в том году участвовал в матче со «Спартаком». Играли в той встрече Мозес, Промес. Не могу сказать, что прям очень какого-то космического уровня футболисты. Против них можно играть, просто выполняй то, что от тебя требуется», — приводит слова Максима Ширяева «Татар-информ».
- 27 февраля 2023
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