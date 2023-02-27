Ван Дейк: последние 4-5 лет «Ливерпуля» избаловали нас. Ухабистый сезон стал шоком

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о текущем сезоне команды.

«Я хочу пройти квалификацию в Лигу чемпионов, потому что я хочу играть в Лиге чемпионов. Мы за последние четыре или пять лет были избалованы всем, через что прошли. Мы выиграли все трофеи, которые были возможны. У нас был сезон в прошлом году, когда мы боролись за все трофеи до последнего дня, так что такой ухабистый сезон стал шоком для всех», — приводит слова ван Дейка Goal.

«Ливерпуль» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Красные набрали 36 очков в 23 матчах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счётом 2:5. Ответная игра состоится 15 марта.