«Урал» — «Ростов»: Андрей Егорычев вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором встречаются «Урал» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 27-й минуте матча полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев подал в штрафную, а мяч, никого не задев, оказался в воротах «Ростова» — 1:0.
Первый матч состоялся 22 февраля. Команды не сумели выявить победителя. На шестой минуте уральцев вывел вперёд Алексей Каштанов, который реализовал пенальти, а во второй половине встречи Николай Комличенко забил ответный мяч ростовчан – 1:1.
Действующим обладателем Кубка России является «Спартак», который в главном матче прошлого розыгрыша оказался сильнее «Динамо» — 2:1.
- 27 февраля 2023
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