«Скауты сказали, что это хорошая команда». Гвардиола — о матче «Ман Сити» с «Бристолем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей встречи в рамках 1/8 финала Кубка Англии с «Бристоль Сити». Встреча состоится завтра, 28 февраля, начало — в 23:00 мск.
«Мои скауты сказали, что «Бристоль Сити» — хорошая команда, у них опытный менеджер, который хорошо поработал в «Лестере». Это плей-офф Кубка Англии, очень важного соревнования. Завтра нам будет противостоять серьёзная команда, которая не потерпела ни одного поражения в последних 12 играх.
По моему опыту в этой стране, когда ты играешь в Кубке Англии против команды из Чемпионшипа, это всегда тяжело. Дома всё было бы иначе, но на выезде подобные матчи всегда проходят тяжело», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:
- 27 февраля 2023
-
19:04
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:43