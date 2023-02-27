«Скауты сказали, что это хорошая команда». Гвардиола — о матче «Ман Сити» с «Бристолем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей встречи в рамках 1/8 финала Кубка Англии с «Бристоль Сити». Встреча состоится завтра, 28 февраля, начало — в 23:00 мск.

«Мои скауты сказали, что «Бристоль Сити» — хорошая команда, у них опытный менеджер, который хорошо поработал в «Лестере». Это плей-офф Кубка Англии, очень важного соревнования. Завтра нам будет противостоять серьёзная команда, которая не потерпела ни одного поражения в последних 12 играх.

По моему опыту в этой стране, когда ты играешь в Кубке Англии против команды из Чемпионшипа, это всегда тяжело. Дома всё было бы иначе, но на выезде подобные матчи всегда проходят тяжело», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: