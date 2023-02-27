Ширяев: футбол Малкома и Клаудиньо меня не удивит, против них можно играть

Защитник казанского «Рубина» Максим Ширяев рассказал о времени, проведённом в Латвии во время выступлений за местный клуб «Елгава», а также ответил на вопрос, сможет ли удивить его игра футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«В Латвию очень много легионеров ездит. Потом их в очень хорошие клубы продают, в условный «Брюгге». Они потом уезжают в чемпионаты Польши, другие европейские чемпионаты. Едут ли они в Латвию за деньгами или перспективой? Больше за перспективу. Когда я приехал в Латвию, в «Елгаву» привезли на просмотр где-то пять бразильцев. Думал: «Что за команда собирается?». Причём они все неплохие были на мяче, да, «плюшевые» в плане физики, но техника у них в порядке была.
Получается, футбол Малкома и Клаудиньо меня не удивит, когда «Рубин» выйдет в РПЛ? Да, для меня их футбол не будет удивительным. Могут, конечно, позвонки повыкручивать (улыбается). Но я к этому готов абсолютно, против них можно играть», — приводит слова Ширяева «Татар-информ».
- 27 февраля 2023
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