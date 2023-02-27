The Athletic: Холанд будет получать € 23 млн в год по новому контракту с Nike

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в скором времени подпишет свой новый спонсорский контракт со спортивным брендом Nike и будет использовать бутсы только этой фирмы. Как сообщает британское издание The Athletic, норвежский форвард по соглашению будет получать около € 23 млн ежегодно — именно на такой сумме настаивают агенты игрока.

Предыдущий спонсорский контракт Холанда также был подписан с Nike и завершился 31 декабря 2022 года. С тех пор футболист носил бутсы разных брендов, в том числе с adidas и Puma. Все три лейбла хотели подписать соглашение с Холандом, но, по всей видимости, игрок «горожан» вернётся к договору с Nike, с которым сотрудничал с 14 лет.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 33 матча во всех турнирах. На его счету 33 мяча и четыре результативные передачи.

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