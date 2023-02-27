The Athletic: Холанд будет получать € 23 млн в год по новому контракту с Nike

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в скором времени подпишет свой новый спонсорский контракт со спортивным брендом Nike и будет использовать бутсы только этой фирмы. Как сообщает британское издание The Athletic, норвежский форвард по соглашению будет получать около € 23 млн ежегодно — именно на такой сумме настаивают агенты игрока.
Предыдущий спонсорский контракт Холанда также был подписан с Nike и завершился 31 декабря 2022 года. С тех пор футболист носил бутсы разных брендов, в том числе с adidas и Puma. Все три лейбла хотели подписать соглашение с Холандом, но, по всей видимости, игрок «горожан» вернётся к договору с Nike, с которым сотрудничал с 14 лет.
В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 33 матча во всех турнирах. На его счету 33 мяча и четыре результативные передачи.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
- 27 февраля 2023
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:42