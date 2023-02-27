Квинси Промес попал в стартовый состав «Спартака» на ответный матч с «Локомотивом»

Сегодня, 27 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 состоится московское дерби — в ответном матче четвертьфинала встретятся «Спартак» и «Локомотив». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Локомотива».
Красно-белые объявили состав на игру.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин. За VAR будет отвечать Василий Казарцев.
Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
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