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«Урал» в концовке вырвал победу в матче с «Ростовом» и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка

«Урал» в концовке вырвал победу в матче с «Ростовом» и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка
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Завершился ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором встречались «Урал» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу одержали хозяева – 2:1.

На 27-й минуте матча полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев подал в штрафную, а мяч, никого не задев, оказался в воротах «Ростова» — 1:0. На 82-й минуте «Ростов» сравнял счёт: защитник Максим Осипенко реализовал пенальти. На 88-й минуте 11-метровый был назначен уже в ворота «Ростова». Его реализовал Рай Влут – 2:1.

Первый матч состоялся 22 февраля. Команды не сумели выявить победителя. На шестой минуте уральцев вывел вперёд Алексей Каштанов, который реализовал пенальти, а во второй половине встречи Николай Комличенко забил ответный мяч ростовчан – 1:1. Таким образом, «Урал» пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Команда Валерия Карпина продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
27 февраля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Егорычев – 27'   1:1 Осипенко – 82'   2:1 Влут – 88'
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