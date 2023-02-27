Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч Кубка России со «Спартаком»

Сегодня, 27 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2022/2023 состоится московское дерби — в ответном матче четвертьфинала встретятся «Спартак» и «Локомотив». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Локомотива».

Железнодорожники объявили состав на игру.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Конти, Макгеев, Смольников, Карпукас, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин. За VAR будет отвечать Василий Казарцев.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.