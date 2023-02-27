Григорий Иванов оценил победу «Урала» над «Ростовом» в Кубке России

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги после ответного матча Кубка России с «Ростовом», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1 и пробилась в полуфинал Пути РПЛ турнира. В составе екатеринбуржцев голы на свой счёт записали Андрей Егорычев и Рай Влут, за ростовчан забил Максим Осипенко.

«Мы победили — это очень хорошо. Самое главное то, что мы выиграли. Мы все довольны и счастливы. Игра по такому полю доставляет не очень много радости ни нам, ни соперникам. Хотя наше поле, как мне кажется, немного получше, чем в Ростове.

Но факт в том, что был верховой футбол, обе команды били вперёд, толкались. Как таковой игры не получилось. Но самое главное, что мы одержали победу», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.