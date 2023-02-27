Павел Погребняк: «Урал» — кубковая команда. Будут претендовать на титул в этом году

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк оценил шансы команды из Екатеринбурга в Кубке России.

«Если честно, совсем не удивлён победе «Урала» над «Ростовом». Очень надеялся именно на этот результат. Когда я играл в «Урале», мы дважды доходили до финала. Можно сказать, «Урал» — это кубковая команда. Как мне кажется, они будут претендовать на титул в этом году, минимум — финальная стадия. Хочу поздравить Григория Викторовича Иванова с этой победой. Они точно заслужили это!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Урал» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился со счётом 1:1. «Ростов» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.