Павел Погребняк: «Урал» — кубковая команда. Будут претендовать на титул в этом году
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Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк оценил шансы команды из Екатеринбурга в Кубке России.
«Если честно, совсем не удивлён победе «Урала» над «Ростовом». Очень надеялся именно на этот результат. Когда я играл в «Урале», мы дважды доходили до финала. Можно сказать, «Урал» — это кубковая команда. Как мне кажется, они будут претендовать на титул в этом году, минимум — финальная стадия. Хочу поздравить Григория Викторовича Иванова с этой победой. Они точно заслужили это!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Урал» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился со счётом 1:1. «Ростов» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.
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