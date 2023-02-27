Максименко: рад, что Тедеско возглавил Бельгию, мы поддерживаем связь
Поделиться
Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как воспринял новость о том, что экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
«Очень порадовался за него и тренерский штаб, поздравил! Это большая, амбициозная команда. Круто, что Доменико доверили задачу вывести её на Евро. Следил за Тедеско и в «Лейпциге», мы поддерживаем связь. Много общаюсь с тренером вратарей Максом Урванчки. Нас связывает много классных воспоминаний и эмоций», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».
После чемпионата мира в Катаре тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост, а на его место был назначен Тедеско, последним местом работы которого был «РБ Лейпциг».
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды:
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
20:36
-
20:29
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:18
-
19:15
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:40
Партнерский контент