Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максименко: рад, что Тедеско возглавил Бельгию, мы поддерживаем связь

Максименко: рад, что Тедеско возглавил Бельгию, мы поддерживаем связь
Комментарии

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как воспринял новость о том, что экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Очень порадовался за него и тренерский штаб, поздравил! Это большая, амбициозная команда. Круто, что Доменико доверили задачу вывести её на Евро. Следил за Тедеско и в «Лейпциге», мы поддерживаем связь. Много общаюсь с тренером вратарей Максом Урванчки. Нас связывает много классных воспоминаний и эмоций», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».

После чемпионата мира в Катаре тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост, а на его место был назначен Тедеско, последним местом работы которого был «РБ Лейпциг».

Новость по теме
Максименко: Мартинес — красавчик! С его поведением другая история

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023