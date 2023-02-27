Максименко: рад, что Тедеско возглавил Бельгию, мы поддерживаем связь

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как воспринял новость о том, что экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

«Очень порадовался за него и тренерский штаб, поздравил! Это большая, амбициозная команда. Круто, что Доменико доверили задачу вывести её на Евро. Следил за Тедеско и в «Лейпциге», мы поддерживаем связь. Много общаюсь с тренером вратарей Максом Урванчки. Нас связывает много классных воспоминаний и эмоций», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».

После чемпионата мира в Катаре тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост, а на его место был назначен Тедеско, последним местом работы которого был «РБ Лейпциг».

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды: