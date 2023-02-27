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Дмитрий Аленичев: Дзюба хочет огорчить «Спартак». И в первом матче был очень злым

Дмитрий Аленичев: Дзюба хочет огорчить «Спартак». И в первом матче был очень злым
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Бывший тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в первом матче Кубка России со «Спартаком».

«Дзюба был очень злым в первом матче? А чего вы хотите? Он же был в «Спартаке» — хочет огорчить свой бывший клуб. Но не хотелось бы, чтобы это произошло сегодня», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился минимальной победой красно-белых. Ответная игра проходит в эти минуты. Дзюба перешёл в «Локомотив» в качестве свободного агента. Сезон-2022/2023 нападающий начинал в составе «Адана Демирспор» из Турции. Дзюба является воспитанником академии «Спартака». В 2015 году игрок покинул московский клуб, перейдя в «Зенит».

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