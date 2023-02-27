Квинси Промес проводит 200-й матч за «Спартак»

Форвард «Спартака» Квинси Промес, который попал в стартовый состав своей команды на ответный матч Кубка России с «Локомотивом», проводит свою юбилейную, 200-ю игру за красно-белых. Перед началом матча футболисту была вручена памятная футболка.

Квинси Промес играл за москвичей с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Севилью», а в 2021 году вернулся в Москву, перейдя в «Спартак» из «Аякса».

В эти минуты «Спартак» проводит ответный матч в Кубке России с «Локомотивом». Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе железнодорожников, завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Промес использовал российский флаг для съемок клипа