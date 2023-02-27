Карпин и Джикия приняли участие в голосовании The Best FIFA 2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия сделали выбор в голосовании The Best FIFA 2022. Об этом сообщается в пресс-службе сборной.
В выборе лучшего игрока, вратаря и тренера года участвуют главные тренеры и капитаны национальных ассоциаций-членов ФИФА.
Церемония награждения The Best состоится сегодня, 27 февраля, в Париже. Начало — в 23:00 мск. Претендентами на приз лучшего игрока являются Лионель Месси, Карим Бензема и Килиан Мбаппе. Номинантами на звание лучшего вратаря стали Яссин Боно, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, а в список претендентов на приз лучшего тренера попали Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола и Лионель Скалони. Также будут вручены аналогичные награды в женском футболе и определится обладатель премии Пушкаша за лучший гол года.
- 27 февраля 2023
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