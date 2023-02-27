Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с командой. Об этом сообщается в «твиттере» Ассоциации футбола Аргентины.
Соглашение со специалистом подписано до 2026 года.
Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив на должности главного тренера Хорхе Сампаоли. В 2021 году наставник выиграл Кубок Америки, а в 2022 году привёл команду к победе на чемпионате мира в Катаре. Аргентина обыграла в финале Францию в серии послематчевых пенальти.
44-летний специалист вошёл в список номинантов на приз лучшего тренера года The Best FIFA. Его соперниками в голосовании будут тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Церемония начнётся в 23:00 мск.
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