И. Федотов: было бы странно, если бы за момент с Миранчуком назначили пенальти «Спартаку»
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал возможный фол на игроке «Локомотива» Антоне Миранчуке во время ответного матча 1/4 финала (Путь РПЛ) Фонбет Кубка России (первый матч завершился победой красно-белых — 1:0).
«Контакт с Миранчуком был, но эфемерный. Игрок «Спартака» начал движение ногой вперёд, Миранчук увидел это, сделал движение к ноге соперника. Это не тот контакт, за который следует назначать пенальти.
Миранчуку никто не мешал бить по воротам, но он решил упасть. Его действия мне непонятны: хотел просто заработать странный пенальти, а не пробить из хорошей позиции. Было бы странно, если бы за этот момент с Миранчуком назначили пенальти «Спартаку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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