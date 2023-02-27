И. Федотов: было бы странно, если бы за момент с Миранчуком назначили пенальти «Спартаку»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал возможный фол на игроке «Локомотива» Антоне Миранчуке во время ответного матча 1/4 финала (Путь РПЛ) Фонбет Кубка России (первый матч завершился победой красно-белых — 1:0).

«Контакт с Миранчуком был, но эфемерный. Игрок «Спартака» начал движение ногой вперёд, Миранчук увидел это, сделал движение к ноге соперника. Это не тот контакт, за который следует назначать пенальти.

Миранчуку никто не мешал бить по воротам, но он решил упасть. Его действия мне непонятны: хотел просто заработать странный пенальти, а не пробить из хорошей позиции. Было бы странно, если бы за этот момент с Миранчуком назначили пенальти «Спартаку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.