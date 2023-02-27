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«Спартак» — «Локомотив»: Кристофер Мартинс забил третий гол красно-белых

«Спартак» — «Локомотив»: Кристофер Мартинс забил третий гол красно-белых
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В эти минуты в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 проходит московское дерби — в ответном матче четвертьфинала встречаются «Спартак» и «Локомотив». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Локомотива».

На 81-й минуте полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс укрепил преимущество своей команды — 3:1.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогают ему Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступает Евгений Турбин. За VAR отвечает Василий Казарцев.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

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