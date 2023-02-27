«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным

«Монако» продлил контракт с полузащитником Александром Головиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до 2026 года.

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА после ЧМ-2018. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх. Его клуб занимает третье место в чемпионате Франции.