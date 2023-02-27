«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным
Поделиться
«Монако» продлил контракт с полузащитником Александром Головиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА после ЧМ-2018. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».
В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх. Его клуб занимает третье место в чемпионате Франции.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:14
-
21:10
-
21:05
-
21:05
-
20:56
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:29
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:18
Партнерский контент