Головин прокомментировал продление контракта с «Монако»
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Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал продление соглашения с «Монако».
«Мне очень приятно продолжить работу в составе «Монако», и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Я также очень рад, что мне предоставилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить своё развитие. В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим партнёрам выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».
Головин подписал контракт до 2026 года. Игрок перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.
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