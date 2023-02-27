Головин прокомментировал продление контракта с «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал продление соглашения с «Монако».

«Мне очень приятно продолжить работу в составе «Монако», и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Я также очень рад, что мне предоставилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить своё развитие. В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим партнёрам выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

Головин подписал контракт до 2026 года. Игрок перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.