Арбитр Федотов: по двум пенальти в ворота «Локо» у меня нет вопросов
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) назначить два пенальти в компенсированное время.
«По двум пенальти в добавленное время у меня вопросов нет. В первом случае игрок «Локо» чисто и уверенно сбил соперника. По второму тоже вопросов нет, сначала рука в упоре, а потом стелется и увеличивает площадь тела. По перебитию вопросов тоже нет, Лантратов вышел раньше с линии. Это несложные моменты», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
По итогам матча «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит участие в соревновании в Пути регионов.
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