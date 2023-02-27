Арбитр Федотов: по двум пенальти в ворота «Локо» у меня нет вопросов

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного судьи ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) назначить два пенальти в компенсированное время.

«По двум пенальти в добавленное время у меня вопросов нет. В первом случае игрок «Локо» чисто и уверенно сбил соперника. По второму тоже вопросов нет, сначала рука в упоре, а потом стелется и увеличивает площадь тела. По перебитию вопросов тоже нет, Лантратов вышел раньше с линии. Это несложные моменты», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По итогам матча «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит участие в соревновании в Пути регионов.