Губерниев — о матче «Спартак» — «Локо»: весёлый, дурной чуть и такой родной, как во дворе
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2).
«Колонка футбольного обозревателя. Отличный футбол! «Спартак» против «Локомотива». Веселый, дурной чуть, ну и такой родной, как во дворе. Те, кто похуже играют, те в защите…. Те, кто получше — забивать. Особенно у одной команды было заметно.
Пенальти по три раза бьём! Что ещё надо? Никто никуда не вылетает. Вообще, здорово. Болельщикам «Локомотива» не так обидно… Ну и, конечно, «Локо» надо держать Миранчука и Баринова. На них вся игра держится», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
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