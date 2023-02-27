Губерниев — о матче «Спартак» — «Локо»: весёлый, дурной чуть и такой родной, как во дворе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2).

«Колонка футбольного обозревателя. Отличный футбол! «Спартак» против «Локомотива». Веселый, дурной чуть, ну и такой родной, как во дворе. Те, кто похуже играют, те в защите…. Те, кто получше — забивать. Особенно у одной команды было заметно.

Пенальти по три раза бьём! Что ещё надо? Никто никуда не вылетает. Вообще, здорово. Болельщикам «Локомотива» не так обидно… Ну и, конечно, «Локо» надо держать Миранчука и Баринова. На них вся игра держится», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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