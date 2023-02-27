«Вольная борьба или футбол?» В «Локо» высказались о судействе в матче со «Спартаком»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после матча Кубка России со «Спартаком» раскритиковал действия судейской бригады.
«У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство по этому матчу. У нас есть вопросы по судейству. Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете?
Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем — вольная борьба или футбол?» — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В первом тайме арбитры не назначили пенальти в ворота красно-белых при счёте 1:1 после падения Антона Миранчука в штрафной соперника, а во втором назначили два 11-метровых в ворота железнодорожников.
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