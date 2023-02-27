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Паулета: Мбаппе может добиться такого же успеха, как Зидан, Месси и Роналду

Паулета: Мбаппе может добиться такого же успеха, как Зидан, Месси и Роналду
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Бывший форвард «ПСЖ» Педру Паулета считает, что форвард парижан Килиан Мбаппе может достичь того же успеха, что и некоторые легенды мирового футбола. В матче 25-го тура французской Лиги 1 24-летний Мбаппе забил 200-й мяч за столичный гранд. Следующий гол сделает его лучшим бомбардиром в истории команды.

«Он бомбардир, но, кроме того, он умён, силён физически и быстр. У него есть всё, чтобы добиться того же успеха, что Зинедин Зидан, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Может ли он превзойти их? Килиан может побить все возможные рекорды и пройти тот же путь, что и Месси с Роналду, это точно», — приводит слова Паулеты L'Équipe.

В матче с «Марселем» юбилейный гол забил и другой форвард «ПСЖ» — Лионель Месси. Он довёл число забитых мячей на клубном уровне до 700.

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