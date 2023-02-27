Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия заявил, что ему непонятен новый формат Кубка России

Георгий Джикия заявил, что ему непонятен новый формат Кубка России
Комментарии

Капитан и центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 4:2 в ответной встрече 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) и выход в следующую стадию турнира.

«Задачу мы выполнили — прошли дальше. Насколько интересен такой формат? Честно, вообще непонятен. Обыгрываешь команду — она должна вылетать по идее, но есть вероятность, что сможешь с ней ещё встретиться. Но мы идём от игры к игре. Всё по плану пока что», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, согласно новому регламенту турнира, «Локомотив», несмотря на поражение от «Спартака» по итогам двух матчей (2:5), продолжит участие в соревновании в Пути регионов.

Новость по теме
Салихова: Абаскаль выполнил все обещания — при нём «Спартак» стал тактическим хамелеоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023