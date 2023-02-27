Георгий Джикия заявил, что ему непонятен новый формат Кубка России

Капитан и центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 4:2 в ответной встрече 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) и выход в следующую стадию турнира.

«Задачу мы выполнили — прошли дальше. Насколько интересен такой формат? Честно, вообще непонятен. Обыгрываешь команду — она должна вылетать по идее, но есть вероятность, что сможешь с ней ещё встретиться. Но мы идём от игры к игре. Всё по плану пока что», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, согласно новому регламенту турнира, «Локомотив», несмотря на поражение от «Спартака» по итогам двух матчей (2:5), продолжит участие в соревновании в Пути регионов.