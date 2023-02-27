Георгий Джикия: «Локомотив» наиграл на два гола. Очень рад за Миранчука — молодец

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после кубкового матча с «Локомотивом» (4:2) оценил игру соперника и похвалил полузащитника железнодорожников Антона Миранчука, который в минувшей встрече оформил дубль.
«Два гола «Локомотива» — заслуга Миранчука? Анализировали немного в раздевалке. Группа атаки «Локомотива» — это игроки сборной России. Качественные футболисты — одни из лучших игроков страны. На два гола «Локомотив» наиграл. Миранчук молодец, что забил. Лично очень рад за него, потому что мы с ним в хороших отношениях. Но мы забили четыре, победили и прошли дальше — это самое главное», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
- 27 февраля 2023
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