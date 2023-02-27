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Ашраф Хакими присутствует на церемонии The Best, несмотря на обвинения в изнасиловании

Ашраф Хакими присутствует на церемонии The Best, несмотря на обвинения в изнасиловании
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Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими присутствует на церемонии The Best (аналог «Золотого мяча» от ФИФА), несмотря на обвинения в изнасиловании, о которых стало известно сегодня, сообщает RMC Sport.

По сообщениям СМИ, 26 января, в субботу вечером, к дому Хакими подъехала молодая девушка. Она добралась туда на такси, вызванном игроком. По словам женщины, Ашраф начал целовать её в губы и грудь, а также снимать с неё одежду, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал её на машине.

Напомним, сейчас ведётся следствие в отношении другого известного футболиста — защитника сборной Бразилии Дани Алвеса. И Алвес, и Хакими принимали участие в составе своих национальных команд на чемпионате мира в Катаре.

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