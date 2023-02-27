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Премию Пушкаша получил одноногий футболист

Премию Пушкаша получил одноногий футболист
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В Париже продолжается церемония The Best FIFA. Марцин Олекси получил премию Пушкаша за лучший гол 2022 года.

В июне польский игрок отправил мяч «ножницами» в ворота соперника. У футболиста ампутирована левая нога. Игрок был в составе сборной Польши на ЧМ-2022 среди людей с инвалидностью с ампутацией. Он помог команде выйти в 1/8 финала, где та проиграла Бразилии (1:2).

Конкурентами Олекси по голосованию были Димитри Пайет и Ришарлисон. Пайет попал в список номинантов благодаря голу с 25 метров в ворота ПАОКа в четвертьфинале Лиги конференций. Ришарлисон забил гол через себя в ворота сборной Сербии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Его сборная дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии.

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Заглавное фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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