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«Нехватка практики сказалась». Абаскаль — о попытках Промеса забить пенальти с «Локо»

«Нехватка практики сказалась». Абаскаль — о попытках Промеса забить пенальти с «Локо»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию в концовке ответной встречи 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2), когда форвард Квинси Промес реализовал пенальти только с третьего раза.

«Квинси смог реализовать пенальти только с третьей попытки? Он наш основной пенальтист. Хорошо умеют это делать Соболев, дисквалифицированный на Кубок, а также, например, Хлусевич. Но вообще я бы дал пробить третий пенальти Джикии, чтобы он почувствовал радость гола, ведь у него до этого были шансы.

Что касается Промеса, то он не тренировался с командой на сборах; возможно, эта нехватка практики сказалась. Хорошо, что в итоге он добился своего и отличился в официальной игре», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

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