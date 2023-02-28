Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА
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В Париже продолжается церемония вручения наград The Best FIFA. Лучшей футболисткой 2022 года стала хавбек «Барселоны» Алексия Путельяс.
Испанская футболистка опередила в голосовании англичанку из «Арсенала» Бет Мид и американку из «Сан-Диего Вэйв» Алекс Морган. Ранее Путельяс выигрывала аналогичную награду за 2021 год, а также дважды брала «Золотой мяч» (в 2021 и 2022 годах).
Лучшим тренером года стала Сарина Вигман, выигравшая чемпионат Европы 2022 года со сборной Англии. Она опередила Соню Бомпастор («Лион») и Пиа Сундхаге (сборная Бразилии). Голкипер «Манчестер Юнайтед» Мэри Ирпс была признана лучшим вратарём года. Её соперницами были Анн-Катрин Бергер из «Челси» и Кристиана Эндлер из «Лиона».
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