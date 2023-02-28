Галактионов прокомментировал судейство в кубковом матче «Локомотива» со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о спорном судействе в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:4), а также коснулся момента в конце игры, когда в ворота железнодорожников дважды назначили 11-метровый удар, один из которых перебивали. В двух из трёх случаев спас голкипер Илья Лантратов.
«Не обидно ли, что будут обсуждать не яркую игру, а судейство? Сложно сказать. Надо пересмотреть эпизоды. Переломный момент был в первом тайме, когда возник вопрос — это пенальти или не пенальти. Что касается трактовки, то мы со штабом смотрели со скамейки. На наш взгляд, момент был с фолом, но судьи решили иначе.
Сумели ли бы мы победить в серии пенальти, если бы до этого дошло? Очень сложный вопрос. Уже результат есть. А говорить о том, что было бы…
Лантратов отбил два пенальти? Пробили бы пять, шесть, семь пенальти, восемь, чтобы он пропустил (улыбается)», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.
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