Галактионов: кубковая история для «Локомотива» не заканчивается, будем бороться за титул

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Спартака» (2:4) в ответной игре 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ и вылета в Путь регионов ответил на вопрос, есть ли у него понимание причин низкого положения своей команды в Российской Премьер-Лиге, а также выразил надежды на успех в кубковом соревновании.

«Нам сейчас не стоит обозначать вслух эти причины, потому что мы свой анализ уже провели, определённую работу на сборах проделали и двигаемся дальше. Нам совершенно не хочется обсуждать работу наших коллег, которая была проделана до нас. Мы отвечаем за себя.

Кубковая история для нас не заканчивается, команда продолжит свою борьбу за титул, пусть и по нижней сетке. Сейчас все силы надо бросить на ближайшую игру в Ростове-на-Дону. Нам предстоит очень важный матч», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».