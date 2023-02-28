Криштиану Роналду не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в символическую сборную года по версии ФИФА впервые с 2007 года. Международная федерация футбола представила свою версию лучшей команды на церемонии The Best.

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Жоау Канселу («Бавария»/«Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия»).

Новость по теме Лионель Месси в третий раз в карьере признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду: