Криштиану Роналду не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в символическую сборную года по версии ФИФА впервые с 2007 года. Международная федерация футбола представила свою версию лучшей команды на церемонии The Best.
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Жоау Канселу («Бавария»/«Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).
Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Бразилия).
Нападающие: Лионель Месси, («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия»).
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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