Галактионов объяснил замены Карпукаса и Пиняева в матче «Локомотива» со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замены Артёма Карпукаса и Сергея Пиняева в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком» (2:4).

«Почему заменили Карпукаса? Мы видели, что игра развивается таким образом, что пошёл более вертикальный футбол, где нам необходимы были подборы. Более свежий игрок, который выйдет на эту позицию, даст больший объём. И если мы с мячом, то даст продвижение вперёд, усилит нас с этой точки зрения. В принципе, у него были неплохие эпизоды. Нам показалось, что Карпукас подсел немного, подустал. Он проделал большой объём работы. Поэтому такая замена произошла.

Почему поменяли Пиняева? Немного спала мобильность, спала острота, поэтому мы решили выпустить второго нападающего — Игнатьева, который добавил скорости. И видоизменили схему, чтобы было два чистых форварда, и передвинули Миранчука на фланг», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.