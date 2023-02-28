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Поттер считает, что большое количество футболистов негативно влияет на тренировки «Челси»

Поттер считает, что большое количество футболистов негативно влияет на тренировки «Челси»
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что большое количество игроков в его составе негативно сказывается на команде, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Поттер полагает, что раздутый состав мешает его тренировкам. Специалисту приходится адаптировать тренировки, чтобы вовлечь всех игроков. При этом некоторые футболисты были вынуждены ждать или работать небольшими группами, пока они не потребуются.

Отмечается, что Поттер лично давал согласие на все подписания команды, однако он рассчитывал, что «Челси» расстанется с большим количеством второстепенных игроков.

Ранее сообщалось, что «Челси» установил рекорд по тратам за сезон, купив игроков на € 611,49 млн.

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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