Дзюба смеялся с Лантратовым перед пенальти, Промес не отдавал мяч. Фото победы «Спартака»

Вчера, 27 февраля, состоялся матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив». Финальный свисток зафиксировал победу красно-белых со счётом 4:2.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», также завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о победе своей команды над «Локомотивом».

«Это был уже четвёртый по счёту матч с «Локомотивом» в сезоне, что добавляло определённой сложности. К тому же это клуб с богатой историей побед, особенно в Кубке России, и зимой он укрепился. Но мы здорово показали себя. Самое важное, что меня порадовало, — это зрелость, которую мы проявили.

При этом важно обратить внимание на то, что мы пропустили два гола сразу после того, как забивали сами. Такого с нами не было прежде, и нужно понять, что произошло, чтобы подобное не повторялось. Концентрация после своих голов должна повышаться, а вышло наоборот», — приводит слова Абаскаля официальный сайт красно-белых.