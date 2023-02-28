Грузинский футболист Лочошвили получил приз фэйр-плей от ФИФА

Грузинский футболист «Кремонезе» Лука Лочошвили получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) за честную игру.

В феврале прошлого года защитник в составе венской «Аустрии» оказал своевременную первую помощь игроку «Вольфсберга» Георгу Тайглю, который потерял сознание после сильного удара.

Лочошвили выступает за итальянский «Кремонезе» с августа 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего грузина в € 1,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Лочошвили провёл за итальянский клуб 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Церемония наград The Best от ФИФА проходила в Париже (Франция). Сам футболист не смог присутствовать на мероприятии.

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе: