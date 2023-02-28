Юрий Сёмин: рано утверждать, что чемпионская гонка в РПЛ завершена

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» за золото в РПЛ.
«Сможет ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту» за золото в РПЛ? Почему это нет? Отрыв — шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом». Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов. Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело. Я бы не сказал, что «Зенит» явно превосходит конкурентов по подбору исполнителей. На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена», — приводит слова Сёмина Sport24.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 42 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 36 очков.
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